Полное уничтожение баз: эксперт предрек катастрофу США из-за войны в Иране

Главной ошибкой США в войне с Ираном стало само решение развязать конфликт на Ближнем Востоке, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Так эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят военные действия и «уйдут уже сейчас».
«Начиная военную кампанию против Тегерана, в Вашингтоне делали ставку на молниеносную войну и коллапс власти после устранения верхов. Однако реальность обернулась затяжным кризисом, который бьёт по экономике и политическому имиджу самих Соединённых Штатов. Главной ошибкой Вашингтона здесь является само решение развязать конфликт», — отметил Перенджиев.
Эксперт отметил, что американцы рассчитывали, что после ликвидации иранской верхушки страна сдастся, но система оказалась сплочённой: «глубинное государство» сохранило и сохраняет стабильность и все возможности для сопротивления, несмотря на потери в руководстве.
«В результате сейчас огромные траты на войну и необходимость восстанавливать повреждённые военные базы приближают экономический кризис в США. Денег на бесконечное продолжение боевых действий у Вашингтона становится всё меньше», — констатировал Перенджиев.
Эксперт назвал текущую стратегию США на Ближнем Востоке как выжидательную в стиле: «Если что — мы снова ударим».
«Однако по-настоящему переломить ситуацию Вашингтону мешает страх. Единственная точка невозврата для США — это полное уничтожение американских баз и флота, после которого придётся бежать, как из Афганистана. Пока американцы боятся подойти к этой черте, предпочитая затягивание конфликта», — подытожил Перенджиев.
Ранее американский журнал The National Interest сообщил о том, что иранские ракеты с тепловым наведением стали кошмаром для Военно-воздушных сил США.
Напомним, издание Politico написало о том, что жесткая риторика Трампа в адрес Ирана может стать главным препятствием на пути прекращения войны.