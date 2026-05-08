Эксперт Кондратьев сказал об ответственности за сбитие дронов гражданскими

Житель Запорожской области сбил преследовавший его украинский дрон шапкой. Комментируя эту историю, эксперт Максим Кондратьев подчеркнул, что ее герой «родился в рубашке», и напомнил, что гражданские не имеют полномочий сбивать дроны из оружия.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области житель села Великая Знаменка Николай Аматов чудом остался жив во время атаки беспилотника ВСУ. Мужчина швырнул в преследовавший его дрон шапку, которая попала в лопасти и заклинила их. БПЛА упал и взорвался в нескольких метрах от Аматова.

В беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев подчеркнул, что жителю запорожского села невероятно повезло.

«Это был FPV-дрон. Сбивший его шапкой мужчина в рубашке родился. Ему невероятно повезло», — сказал он.

Эксперт отметил, что гражданское население не имеет полномочий сбивать беспилотники из огнестрельного оружия.

«Чтобы сбивать беспилотники, нужно на это иметь соответствующие полномочия,. То есть, нельзя взять ружье, выйти в огород и стрелять по беспилотникам. Федеральные законы четко определяют полномочия тех, у кого они есть. Они есть у силовых и специальных структур, специализированных подразделений. У гражданских таких полномочий нет», — уточнил Кондратьев.

Собеседник издания подчеркнул, что если гражданский собьет беспилотник и в результате его падения пострадают люди, то стрелявшего может ждать уголовная ответственность.

«Если беспилотник упадет и будет причинен ущерб, погибнут люди, соответственно, последуют очень серьезные неприятности с точки зрения закона, вплоть до уголовной ответственности. Когда мы видим беспилотник в небе, нужно предпринимать меры для эвакуации себя, близких и детей и ни в коем случае не пробовать их никакими средствами сбивать, тем более из огнестрельного гладкоствольного оружия, которое находится у нашего населения. Нужно выполнять требования по эвакуации и, соответственно, по сохранению своей жизни, здоровья и своих близких», — резюмировал Кондратьев.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше