В Комсомольске-на-Амуре 9 мая перекроют улицы из-за праздника

Автомобилистов просят заранее продумать маршруты, по возможности пересесть на общественный транспорт и внимательно следить за временными знаками.

В Комсомольске-на-Амуре 9 мая временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Победы. О перекрытиях сообщили в ГАИ по городу Юности.

Ограничения начнут действовать с 08:00 и продлятся ориентировочно до 15:00 — до завершения торжественных мероприятий. Водителям также запретят парковку на отдельных участках, чтобы обеспечить безопасность участников праздника и зрителей.

Основные перекрытия введут от пересечения Аллеи Труда с проспектом Мира до Набережной. Также движение ограничат на участке от пересечения улицы Дзержинского с проспектом Мира до перекрёстка Дзержинского и проспекта Интернационального.

Всего в городе перекроют 15 выездов из прилегающих дворов и 8 перекрёстков. Автомобилистов просят заранее продумать маршруты, по возможности пересесть на общественный транспорт и внимательно следить за временными знаками.