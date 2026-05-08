Стало известно, у кого в РФ быстрее растут зарплаты: это зависит не от профессии

В России быстрее растёт средняя зарплата у новых сотрудников, чем у работников с более продолжительным стажем. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Сотрудники, которые работают в компании менее года, в октябре 2025 года зарабатывали в среднем 96,5 тысячи рублей, что на 24,6 тысячи больше, чем двумя годами ранее. Это увеличение составляет 34,3%, сказано в публикации.
При этом самые высокие зарплаты были у тех, чей стаж работы в компании составлял до пяти лет. Они зарабатывали 99,3 тысячи рублей. Те, кто проработал в одной структуре более 30 лет, зарабатывали всего 83,6 тысячи рублей.
Напомним, средняя зарплата в России выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в месяц в 2025 году. Это более чем трехкратное увеличение за 10 лет.
Тем временем разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России достиг рекордной отметки за последние 13 лет. Средний заработок женщин на крупных предприятиях в 2025 году оказался на 33,7% ниже мужского.