Россия готова нанести беспрецедентный по мощи ответный удар в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru выразил мнение, что удары будут нанесены не только по центру Киева, но и Харькову, Львову, Днепропетровску и другим городам, где имеются военные цели.
Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы будет нанесен массированный ответный удар непосредственно по центру Киева. Ранее российская армия от подобных ударов воздерживалась.
«У нас всё подготовлено и всё отработано. Цели уже введены в карты полётных заданий и на “Кинжалах”, и на “Цирконах”, и на ракетах оперативно-тактического назначения “Искандер”, и многих-многих других, — заявил Попов. — Я думаю, что даже введены уже карты контрольных докладов и планов нанесения удара по координатам на “Орешниках”».
Военный эксперт убежден, противник ощутит удар в полной мере. Генерал также перечислил конкретные населенные пункты, которые, по его мнению, окажутся под прицелом в случае провокаций.
«Удар будет такой, что они почувствуют это. И Харьков обязательно будет там. И Львов попадёт под раздачу, Одесса, Николаев, Миргород, Запорожье, Днепропетровск. Вот всё, что имеет связь с энергетикой, со связью управления, командными пунктами и промышленными предприятиями, получит своё», — резюмировал Попов.
Ранее генерал Попов сказал, какие цели в Киеве могут попасть под удар ВС РФ в случае срыва Парада Победы.
Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее высказывался в беседе с aif.ru о необходимости ликвидации иностранных наемников. «Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны», — заявлял он.