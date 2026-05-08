Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От Киева до Берлина: раскрыт сценарий возмездия за срыв Парада Победы

Минобороны РФ предупредило об ударе по центру Киева в случае срыва Парада Победы. Генерал Попов убежден: ответ последует и по другим городам в случае провокаций.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова нанести беспрецедентный по мощи ответный удар в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru выразил мнение, что удары будут нанесены не только по центру Киева, но и Харькову, Львову, Днепропетровску и другим городам, где имеются военные цели.

Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы будет нанесен массированный ответный удар непосредственно по центру Киева. Ранее российская армия от подобных ударов воздерживалась.

«У нас всё подготовлено и всё отработано. Цели уже введены в карты полётных заданий и на “Кинжалах”, и на “Цирконах”, и на ракетах оперативно-тактического назначения “Искандер”, и многих-многих других, — заявил Попов. — Я думаю, что даже введены уже карты контрольных докладов и планов нанесения удара по координатам на “Орешниках”».

Военный эксперт убежден, противник ощутит удар в полной мере. Генерал также перечислил конкретные населенные пункты, которые, по его мнению, окажутся под прицелом в случае провокаций.

«Удар будет такой, что они почувствуют это. И Харьков обязательно будет там. И Львов попадёт под раздачу, Одесса, Николаев, Миргород, Запорожье, Днепропетровск. Вот всё, что имеет связь с энергетикой, со связью управления, командными пунктами и промышленными предприятиями, получит своё», — резюмировал Попов.

Ранее генерал Попов сказал, какие цели в Киеве могут попасть под удар ВС РФ в случае срыва Парада Победы.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее высказывался в беседе с aif.ru о необходимости ликвидации иностранных наемников. «Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны», — заявлял он.