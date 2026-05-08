Бьющие по РФ ракеты проиграли дуэль «Искандеру»: главная новость СВО 8 мая

Военный эксперт Матвийчук рассказал, какие важные объекты были поражены при массированной атаке в Днепропетровской области.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 7 мая российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Днепропетровской области. Как сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, основными целями стали мощности ВПК, в том числе цеха, связанные с производством компонентов для новой украинской ракеты.

Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, самом Днепропетровске (Днепре), Чаплино, а также в окрестностях Павлограда и Новомосковска. Удары наносились с применением ОТРК «Искандер-М».

«В Днепропетровской области противник имеет сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов и, вероятно, цеха по изготовлению отдельных компонентов для ракеты “Фламинго”. По ним и наносились удары. Основными целями являются элементы инфраструктуры военно-промышленного комплекса ВСУ. Думаю, ударам подверглись также энергетические объекты», — заявил Матвийчук.

Эксперт также прокомментировал предположения о том, что столь массированная атака является предвестником большого наступления на этом направлении. По словам Матвийчука, главный удар сейчас сосредоточен на южно-донецком участке, где приоритетом остается освобождение Славянска и Краматорска.

«В военном искусстве существует понятие направления главного удара и второстепенного. Главный удар — это восстановление территориальной целостности ДНР, а второстепенное направление — Днепропетровск и другие. Таким образом, действия на днепропетровском направлении вполне могут носить отвлекающий силы противника манёвр», — подытожил эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины с расстояния более 20 километров на днепропетровском направлении.

