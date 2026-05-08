В Красноярске обновили карту ограничений для электросамокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице утвердили новую карту ограничений для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Информация опубликована на сайте городской администрации.
Согласно новым правилам, в городе появились официально обозначенные зоны, где пользователи обязаны снижать скорость, а также территории, на которых движение на электросамокатах полностью запрещено.
Кроме того, власти определили специальные места для парковки СИМ, пишут Gornovosti.ru. Оставлять электросамокаты можно только на утвержденных стоянках. За неправильную парковку предусмотрены штрафы и административная ответственность.
Новые требования были разработаны администрацией Красноярска совместно с прокуратурой. В документе также прописаны обязанности операторов проката и самих пользователей средств индивидуальной мобильности.
Полный текст постановления размещен на сайте мэрии Красноярска.