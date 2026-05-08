Причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Мерц возлагает вину за экономический кризис в Германии, ЕС и Великобритании на “колебания рынка”. Нет, это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Глава РФПИ назвал тех, кто ответственен за европейский кризис. Среди них — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер.
Таким образом Дмитриев отреагировал на слова Мерца о неспособности ФРГ защитить граждан и бизнес от всех рыночных колебаний.
Дмитриев также спрогнозировал для Европы продовольственный кризис на фоне политики русофобии. Напомним, что русофобия в ФРГ достигла беспрецедентного со времен Второй мировой уровня.