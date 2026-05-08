Новые маршруты и продление работы автобусов на 9 мая в Хабаровске

Изменятся пути следования муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Так, автобус № 155 при движении в центр поедет с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару, улицам Дзержинского и Муравьёва Амурского. При движении из центра маршрут пройдёт с улицы Муравьёва Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улицам Льва Толстого и Карла Маркса. Автобус № 180 (со стороны села Матвеевка) будет разворачиваться на развязке улиц Карла Маркса и Ленинградской и следовать обратно в сторону села.