Новые маршруты и продление работы автобусов на 9 мая в Хабаровске

9 мая, в День Победы, из за проведения парада войск Хабаровского гарнизона, акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий в Хабаровске временно ограничат движение транспорта, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Изменятся пути следования муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Так, автобус № 155 при движении в центр поедет с улицы Карла Маркса по улице Льва Толстого, Амурскому бульвару, улицам Дзержинского и Муравьёва Амурского. При движении из центра маршрут пройдёт с улицы Муравьёва Амурского по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улицам Льва Толстого и Карла Маркса. Автобус № 180 (со стороны села Матвеевка) будет разворачиваться на развязке улиц Карла Маркса и Ленинградской и следовать обратно в сторону села.
Работа маршрутов № 155 и № 180 будет продлена до 23:30.
