Диетолог Поляков сказал, как снизить вред шашлыка

Снизить вредные эффекты красного жареного мяса можно с помощью зелени и овощей, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
По словам специалиста, для шашлыка лучше всего выбирать баранину или куриное мясо, мариновать его необходимо самостоятельно.
Купленное в магазине маринованное мясо может содержать больше вредных веществ.
«Шашлыки следует употреблять с большим количеством зелени и овощей, чтобы снизить вредный эффект, который есть у красного жареного мяса. Речь идет о вредных веществах, которые содержатся в черной корке шашлыка. Овощей и зелени при этом нужно есть как можно больше, а мяса не больше 150 грамм, чтобы оно лучше переварилось», — пояснил специалист.
