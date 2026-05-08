Диетолог Поляков сказал, как снизить вред шашлыка

Диетолог Антон Поляков порекомендовал выбирать для шашлыка баранину или куриное мясо. Специалист рассказал, какой шашлык самый вредный.

Источник: Аргументы и факты

Снизить вредные эффекты красного жареного мяса можно с помощью зелени и овощей, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, для шашлыка лучше всего выбирать баранину или куриное мясо, мариновать его необходимо самостоятельно.

Купленное в магазине маринованное мясо может содержать больше вредных веществ.

«Шашлыки следует употреблять с большим количеством зелени и овощей, чтобы снизить вредный эффект, который есть у красного жареного мяса. Речь идет о вредных веществах, которые содержатся в черной корке шашлыка. Овощей и зелени при этом нужно есть как можно больше, а мяса не больше 150 грамм, чтобы оно лучше переварилось», — пояснил специалист.

Ранее диетолог Поляков раскрыл рецепт самого полезного маринада для шашлыка.