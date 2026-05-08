Минобороны России официально предупредило: любая попытка сорвать празднование Дня Победы повлечёт за собой массированный ответный удар непосредственно по центру Киева. До сих пор российская армия от подобных ударов воздерживалась, но, как заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru, «предел уже наступил».
По мнению генерала, здравый смысл пока ещё может восторжествовать в администрации Зеленского, и даже «наши закоренелые “друзья”» в Европе подспудно понимают: атаки во время святого праздника — это табу.
Генерал Попов обозначил цели, которые могут быть стёрты с лица земли в первые же минуты, если Киев всё же решится на эскалацию.
«Цели однозначные. Скорее всего, это будет Администрация президента Украины. Это будет ГУР. Это будут службы безопасности и полиция, в том числе Национальная гвардия, командные пункты и штабы, и обязательно — Генеральный штаб. Всё, что носит погоны, все военизированные структуры специального назначения — они будут накрыты одновременно», — подчеркнул Попов.
Причём удар окажется настолько беспрецедентным, что, по словам генерала, «Киеву достанется так, что он будет гореть потом ясным пламенем сутки». Россия не просто готова — координаты уже вбиты в полетные задания.
«У нас всё подготовлено и всё отработано. Цели уже введены в карты полётных заданий и на “Кинжалах”, и на “Цирконах”, и на ракетах оперативно-тактического назначения “Искандер”, и многих-многих других, — подчеркнул Попов. — Я думаю, что даже введены уже карты контрольных докладов и планов нанесения удара по координатам на “Орешниках”».
Противник ощутит возмездие в полной мере — и не только в Киеве, убежден генерал.
«И Харьков обязательно будет там. И Львов попадёт под раздачу, Одесса, Николаев, Миргород, Запорожье, Днепропетровск. Вот всё, что имеет связь с энергетикой, со связью управления, командными пунктами и промышленными предприятиями, получит своё», — подытожил Владимир Попов.