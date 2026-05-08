В Госдуме объяснили, куда жаловаться, если отопление не отключили

В интервью РИА Новости депутат Государственной Думы разъяснил алгоритм действий для жильцов многоквартирных домов, столкнувшихся с ситуацией, когда отопление продолжает работать вопреки официальному решению муниципалитета о завершении отопительного сезона.
Парламентарий подчеркнул, что первым и обязательным шагом является незамедлительная фиксация факта нарушения в письменном виде. Гражданам следует обращаться напрямую в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья либо в аварийно-диспетчерскую службу, при этом принципиально важно не ограничиваться телефонным звонком, а получить регистрационный номер заявки или подать официальное обращение через систему ГИС ЖКХ. Это позволит четко установить момент уведомления ответственных лиц и их реакцию на проблему.
Законодатель пояснил, что, вопреки распространенному заблуждению, отопление не пропадает автоматически по факту первого теплого дня и не отключается по желанию жителей. Решение о завершении отопительного периода принимается исключительно уполномоченным органом, как правило, местной администрацией, и лишь после достижения устойчивого погодного критерия — среднесуточной температуры выше восьми градусов тепла на протяжении пяти суток подряд. Если же постановление муниципалитета уже издано, график отключения утвержден, а конкретный дом продолжает отапливаться, это является прямым основанием для разбирательства.
Причиной может быть как техническая задержка и необходимость регулировки внутридомовой системы, так и бездействие ресурсоснабжающей организации. В любом случае жильцы вправе требовать внятных объяснений и четких сроков решения проблемы. При отсутствии адекватной реакции со стороны управляющей организации депутат рекомендовал подключать к решению вопроса государственную жилищную инспекцию региона, а также направлять жалобу напрямую в муниципалитет, который и несет ответственность за соблюдение графика.
