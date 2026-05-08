Смерть НАТО идет с Ближнего Востока: главная новость из Ирана 8 мая

Сейчас закладывают риски того, что Израиль может прекратить своё существование как государство, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Так эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят военные действия и «уйдут уже сейчас».
«Пока в Соединенных Штатах рассуждают о гипотетическом уходе, Израиль продолжает жить в логике перманентной войны. Даже в периоды перемирия Тель-Авив не прекращает обстрелы. Но если американцам однажды придётся не “уйти”, а в прямом смысле бежать с Ближнего Востока, Еврейское государство рискует остаться один на один со своими противниками без какой-либо поддержки», — отметил Перенджиев.
Эксперт отметил, что сила Ирана — в его обширной территории и сложном рельефе, которые невозможно «разнести в пух и прах» никакими бомбардировками. Израиль этим похвастаться не может.
«Сколько бы ракет ни было в арсенале США, их физически не хватит, чтобы подавить всю военную инфраструктуру на такой огромной площади. Столько бомб и ракет не существует в природе. Иран просто слишком большой. Израиль же, напротив, очень маленький и уязвимый для массированных ударов», — сказал Перенджиев.
Кроме того, обозначил эксперт, Иран делает ставку на оружие, которое в разы дешевле американо-израильского, но не уступает ему по эффективности, а по некоторым позициям — превосходит. Это позволяет вести войну на истощение.
«Пока США тратят миллионы долларов на один высокоточный перехватчик, Иран запускает рой относительно дешёвых дронов и ракет, истощая систему ПВО Штатов и Израиля чисто математически. Такой подход превращает любую дорогостоящую систему обороны в финансовую “чёрную дыру” для западной коалиции», — сказал Перенджиев.
Помимо техники и рельефа, эксперт указал на стабильность иранского общества. Вопреки расчётам США и Израиля на коллапс власти после ликвидации верхов, «глубинное государство» сохранило полную устойчивость, управляемость и готовность к сопротивлению при любых обстоятельствах.
«Поэтому, если США лишатся физической возможности помогать Израилю ни деньгами, ни боеприпасами, для Тель-Авива наступят тяжёлые времена. Риски того, что Израиль может прекратить своё существование как государство, закладываются именно сейчас», — сказал Перенджиев.
При этом эксперт также прокомментировал гипотетические рассуждения Трампа в стиле «если бы мы ушли». По мнению собеседника издания, это может быть попыткой получить обратную связь от арабских государств Персидского залива.
«Белому дому важно понять, готовы ли они к самостоятельности и можно ли склонить их к более активному участию в конфликте с Ираном на стороне США», — отметил Перенджиев.
В данном случае, обозначил собеседник издания, просматривается старая идея создания «Ближневосточного НАТО».
«В этой конструкции арабским государствам и Израилю отводится роль ведомых, а США сохраняют позицию “главного управляющего” обеими корпорациями — и европейской, и ближневосточной», — подытожил Перенджиев.
