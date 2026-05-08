Вирусолог Альтштейн назвал главного переносчика хантавируса

Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок, в РФ данный вид грызунов не встречается. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
— Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром, в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный — длиннохвостый рисовый хомячок. У нас таких грызунов нет, — цитирует его РИА Новости.
По словам специалиста, хантавирус в РФ может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую передают обычные грызуны. Как правило, он распространен на территориях Волги и Урала.
— Каждый год в эндемичных регионах тысячи россиян заболевают геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, — отметил Альтштейн.
Также он добавил в беседе с агентством, что при возможном завозе хантавируса Андес в страну инфекция все равно не получит распространения.
Уже сейчас есть риск выявления очередных случаев заражения хантавирусом после проявившейся вспышки на лайнере в Атлантическом океане. Об 7 мая сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.