В Красноярском крае более 300 тысяч жителей присоединился к Движению первых

В Красноярском крае к «Движению первых» присоединились более 303 тысяч человек, включая 270 тысяч учащихся и 33 тысячи наставников. За год число участников выросло более чем на 40 тысяч, отметили в агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. В регионе работает 1087 первичных отделений: свыше 800 — в школах, 88 — в колледжах, 10 — в вузах, а также в молодёжных, спортивных и культурных центрах. Пять инициатив местного движения получили более 8,8 млн рублей грантовой поддержки. Активисты могут развиваться по 12 направлениям, участвовать в конкурсах и представлять край на всероссийском уровне. Важная часть движения — семейное сообщество «Родные-Любимые», объединяющее родителей. Семьи из Красноярского края участвуют во Всероссийской игре «Семейная зарница»: проходят командные испытания, образовательные программы и представляют регион на федеральном этапе. Присоединиться к «Движению первых» может каждый желающий с 6 лет, а взрослые — стать наставниками через анкету на сайте «Будьвдвижении.рф».