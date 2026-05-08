В СФ усомнились в необходимости повышения возраста по программе "Молодая семья"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Повышение до 40 лет предельного возраста участия в госпрограмме «Молодая семья» вряд ли необходимо, поскольку к тем годам у большинства граждан, как правило, вопрос с недвижимостью решен, и они «прочно стоят на ногах». Такое мнение высказала ТАСС председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, отвечая на соответствующий вопрос.
«Сомневаюсь, что в этом есть необходимость. Программа “Молодая семья” — не единственная, призванная помочь в решении “квартирного вопроса”. А 40 лет — все же возраст зрелости, возраст, к которому большинство людей успевают сделать карьеру и прочно стоят на ногах», — считает сенатор.
Карелова напомнила, что в этом возрасте, как и в более позднем, семьи с детьми могут рассчитывать и на другую государственную поддержку. «Есть программа “Семейная ипотека”, направленная на улучшение жилищных условий, и она не предусматривает ограничений по возрасту. В большинстве банков-кредиторов возраст заемщиков — от 18 до 75−85 лет на момент погашения. Вместе с тем, соглашусь, что условия “Семейной ипотеки” можно совершенствовать», — отметила она.
Программа «Молодая семья» действует в России до 2030 года. В рамках нее, в числе прочего, молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.