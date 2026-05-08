За сутки в Красноярском крае ликвидировали семь пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае сотрудники МЧС ликвидировали семь пожаров. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
Один из пожаров произошел в микрорайоне Радужный Канска. Из-за нарушения правил безопасности при использовании печи загорелась хозяйственная постройка. Огонь распространился на площади 8 квадратных метров.
Еще одно возгорание хозяйственной постройки произошло в селе Алексеевка. Причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
