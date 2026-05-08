В Красноярском крае фирма за счет демпинга выиграла госконтракт и схитрила на работах

В Большемуртинско-Сухобузимском округе руководителя коммерческой организации оштрафовали за мошенничество при выполнении муниципального контракта, сообщает краевая прокуратура.
В 2020 году администрация Большемуртинского района заключила контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения. Документ должен был включать анализ дорожной ситуации, расчеты, прогнозы, графическую часть и предложения по развитию дорожной сети.
Победителем аукциона стало ООО «СибЭнергоСбережение». Во время торгов компания снизила цену почти в шесть раз — с 889 тыс. до 143 тыс. рублей. После этого с ней заключили контракт, а позже район полностью оплатил выполненную работу.
Экспертиза показала, что переданная схема не имела практической ценности. Подрядчик не выезжал на территорию, не собирал исходные данные, не изучал аварийность, не обследовал остановки, школы и другие объекты. Также он не проводил моделирование дорожного движения, не подготовил графическую часть и не согласовал документ с профильным ведомством.
Суд признал фактического руководителя фирмы виновным в мошенничестве. Ему назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.