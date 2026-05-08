Адвокат Карабанов признал вину в особо крупном мошенничестве

Адвокат Александр Карабанов признал вину, его обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защиту адвоката.
«Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщил ТАСС адвокат Карабанова.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении Карабанова по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Параллельно ведется расследование против гендиректора коммерческой фирмы, подозреваемого в покушении на дачу особо крупной взятки.
Днем ранее адвоката Карабанова задержали, после чего арестовали. Тогда же защита Карабанова сообщила, что его подозревают в получении денег от клиента, проходившего доследственную проверку, за помощь в избежании уголовной ответственности.
Сам же Карабанов в 2017 году защищал бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова, который умер в марте 2026-го.