Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть яблоки

Яблоки следует полностью убрать из рациона некоторым категориям людей, предупредил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Яблоки хорошего качества не могут навредить, а вот напитанные нитратами или плохого качества стоит исключить из рациона. Избегать употребления яблок нужно тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на этот продукт. Причем речь идет даже о перекрестных реакциях. Например, это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на березу, пыльцу, растения», — отметил эксперт.
Поляков также призвал с осторожностью употреблять яблоки тем людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.
«Кислые яблоки могут раздражать слизистую во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они могут усиливать симптомы гастрита, язвы и так далее», — добавил специалист.
