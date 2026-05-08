Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть яблоки

Диетолог Атон Поляков посоветовал съедать не больше 1−2 яблок за раз.

Источник: Аргументы и факты

Яблоки следует полностью убрать из рациона некоторым категориям людей, предупредил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Яблоки хорошего качества не могут навредить, а вот напитанные нитратами или плохого качества стоит исключить из рациона. Избегать употребления яблок нужно тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на этот продукт. Причем речь идет даже о перекрестных реакциях. Например, это может коснуться и тех людей, у кого есть аллергическая реакция на березу, пыльцу, растения», — отметил эксперт.

Поляков также призвал с осторожностью употреблять яблоки тем людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

«Кислые яблоки могут раздражать слизистую во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Они могут усиливать симптомы гастрита, язвы и так далее», — добавил специалист.

Ранее диетолог Кованова назвала самое вредное печенье.