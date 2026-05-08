Кошмар для Макрона: в Париж из Одессы прилетела страшная новость

В Одессе ликвидировали двух французских водолазов. Эксперт Василий Дандыкин заявил, что в результате взрывов в акватории французских боевых пловцов могло просто оглушить.

Источник: Аргументы и факты

Французских водолазов, ликвидированных в Одессе, могло оглушить в результате взрыва, из-за чего им не удалось всплыть на поверхность. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, ранее военные каналы сообщили, что после ракетно-дронового удара по акватории порта в Одессе пропали без вести двое французских водолазов. Пропавшие, сержант Бин Чен и капрал Аксель Дельпланк, служили в Иностранном легионе и специализировались на разминировании водоемов.

«Самое верное средство против диверсантов — бросить гранату. И как рыба глохнет, так и люди всплывают или погибают. Поэтому, когда в акватории произошли достаточно мощные взрывы, их просто оглушило, и всё. Это классика жанра», — сказал Дандыкин.

Детонация в воде не оставила элитным пловцам практически никаких шансов на выживание.

Дандыкин также добавил, что подобных специалистов на Украине не так много, назвав их «штучным товаром».