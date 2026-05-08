«Мотопробег Победы» охватил четыре села в Нанайском районе

Накануне Дня Победы в Нанайском районе прошёл традиционный мотопробег. Байкеры проехали колонной по территории четырёх населённых пунктов, вместе с их жителями возложили цветы к мемориалам, воздвигнутым в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Колонна мотоциклистов посетила населенные пункты Маяк, Дубовый Мыс, Найхин и Троицкое. Возле памятников односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли митинги, в которых приняли участие воспитанники военно-патриотических объединений и клубов, представители общественных организаций, неравнодушные жители сел.
Присутствующие почтили память фронтовиков минутой молчания и возложили к мемориалам цветы.