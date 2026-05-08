«Мотопробег Победы» охватил четыре села в Нанайском районе

Накануне Дня Победы в Нанайском районе прошёл традиционный мотопробег. Байкеры проехали колонной по территории четырёх населённых пунктов, вместе с их жителями возложили цветы к мемориалам, воздвигнутым в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».