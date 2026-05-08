Украину лишили лучших ракет: после ювелирного удара над Днепром черное небо

В ночь на 7 мая Днепропетровская область превратилась в зону сплошного огневого поражения. Взрывы гремели в Кривом Роге, Днепропетровске, Чаплино, Павлограде и Новомосковске. По данным Минобороны и военных экспертов, удары наносились с хирургической точностью, в том числе ракетным комплексом «Искандер-М». Однако за дымовой завесой этой массированной атаки может скрываться куда более сложный замысел.