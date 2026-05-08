Украину лишили лучших ракет: после ювелирного удара над Днепром черное небо

В ночь на 7 мая Днепропетровская область превратилась в зону сплошного огневого поражения. Взрывы гремели в Кривом Роге, Днепропетровске, Чаплино, Павлограде и Новомосковске. По данным Минобороны и военных экспертов, удары наносились с хирургической точностью, в том числе ракетным комплексом «Искандер-М». Однако за дымовой завесой этой массированной атаки может скрываться куда более сложный замысел.
Огневой вал: география ночных ударов.
Серия взрывов охватила ключевые промышленные узлы региона. В Кривом Роге, Днепропетровске и Чаплино фиксировались прямые попадания по объектам военной инфраструктуры. Три мощных детонации разбудили окрестности Павлограда, а в Новомосковске в небо поднимались густые столбы дыма.
Как подчеркнул в комментарии aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук, основные цели ночной атаки лежали в плоскости военно-промышленного комплекса ВСУ, включая энергетические объекты, питающие военное производство.
Компоненты для «Фламинго» под прицелом.
Главной интригой ночного налёта стала вероятная ликвидация цехов по изготовлению отдельных компонентов для новейшей украинской ракеты «Фламинго».
«Противник имеет сборочные цеха беспилотных летательных аппаратов и, вероятно, цеха по изготовлению отдельных компонентов для ракеты “Фламинго”. По ним и наносились удары. Возможно, были поражены и какие-то морские объекты», — пояснил эксперт.
Уничтожение даже части технологической цепочки способно серьёзно затормозить программу производства этого вооружения.
Снаряд с дистанции 20 км: ювелирная работа артиллерии.
Параллельно с ракетным налётом бойцы группировки «Центр» продемонстрировали филигранную работу ствольной артиллерии. Расчёт разведывательного беспилотника засёк пункт управления БПЛА ВСУ, координаты мгновенно ушли на огневую позицию.
Артиллеристы выполнили серию выстрелов беглым огнём 152-мм снарядами с закрытой позиции на дистанции более 20 километров. Результат — уничтожение пункта управления и срыв ротации с подвозом боеприпасов, о чём официально сообщило Минобороны РФ.
Главный удар — не здесь: приоритетом остаётся Донбасс.
Столь массированная атака закономерно породила вопрос: не является ли она предвестником большого наступления российских войск на днепропетровском направлении? Анатолий Матвийчук развеял эти предположения, чётко расставив приоритеты командования. По его словам, перед войсками стоят конкретные задачи: возвращение под административный контроль оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и полное освобождение ДНР, а также создание буферных зон достаточной глубины.
Эксперт подчеркнул, что сейчас приоритетным для российских сил является южно-донецкое направление, где продолжается битва за Славянск и Краматорск. В этом контексте ночной ад в Днепропетровской области приобретает черты классического отвлекающего манёвра.
«Действия на днепропетровском направлении вполне могут носить отвлекающий силы противника манёвр. В военном искусстве существует понятие направления главного удара и второстепенного. Главный удар — это восстановление территориальной целостности ДНР, а второстепенное направление — Днепропетровск и другие», — подытожил Матвийчук.
Таким образом, пока ВСУ стягивают резервы к дымящимся цехам и выжженным пунктам управления, российские войска продолжают методично перемалывать оборону на ключевом донецком направлении.