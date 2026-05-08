Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и вышла в топ-дивизион чемпионата мира

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В четвертом туре соревнований в польском Сосновце национальная команда встретилась с соперниками из Украины.
Основное время завершилось со счетом 4:4.
В составе сборной Казахстана по хоккею забросили Всеволод Логвин (13-я минута), Кирилл Ляпунов (31-я), Роман Старченко (33-я) и Батырлан Муратов (52-я). У украинцев отличились Андрей Денискин (21-я), Игорь Мережко (34-я, в большинстве), Александр Пересунько (40-я) и Евгений Фадеев (51-я).
В овертайме в формате 3×3 соперники не выявили сильнейшего. Затем была назначена серия буллитов. Из пяти попыток казахстанцы реализовали две, украинцы — одну. Таким образом, итоговую победу со счетом 5:4 одержала команда под руководством Талгата Жайлауова.
После этого матча национальная команда набирает 11 очков и закрепляется в лидерах. Подопечные Жайлауова досрочно гарантировали выход в элитный дивизион ЧМ. Украина идёт на третьем месте с 7 баллами в активе.
Сегодня, 8 мая, Казахстан сыграет заключительный матч против Франции.