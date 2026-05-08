На самой высокой точке в Красноярске подняли огромную копию Знамени Победы

Справка: Знамя Победы — это государственная реликвия России, официальный символ Победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года трое советских солдат — Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария — водрузили его над Рейхстагом. Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооружённых Сил России. После 1965 года знамя никогда не выносилось на военные парады. Во время проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы, используется копия Знамени Победы.