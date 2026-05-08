Леганд: хантавирус вызывал эпидемии с высокой смертностью

Хантавирус ранее вызывал эпидемии, смертность во время которых была высокой. Об этом информирует ВОЗ. При этом на настоящий момент ситуация с хантавирусом пока не похожа на начало пандемии, подобной COVID-19.
Также в организации указали на необходимость своевременной диагностики хантавируса.
«Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение», — указала представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.
Напомним, вспышка хантавируса произошла на круизном судне MV Hondius (Нидерланды) в Атлантике. Трое заболевших погибли. На этом фоне вирусолог Альтштейн утверждает, что сотни россиян заражаются хантавирусом каждый год и объясняет, нужно ли бояться эпидемии.
Тем временем, по данным ВОЗ, смертельный хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы и США.
Также сообщалось, что в Израиле подтвердили хантавирус у приехавшего из Европы пациента.