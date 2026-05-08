В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах: что теперь можно, а что — нельзя

Несколько российских авиаперевозчиков приступили к пересмотру правил провоза в самолетах портативных зарядных устройств, также известных как пауэрбанки. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили собеседники агентства, это необходимо для приведения национальных норм в соответствие с общемировыми стандартами безопасности полетов. Их перевозчикам рекомендовала Международная организация гражданской авиации (ICAO).
Свои правила уже адаптировали четыре крупнейших авиаперевозчика России, добавляет агентство. И теперь пассажиры не могут брать с собой более двух зарядных устройств. А на борту запрещено хранить их на полках багажа, под креслами и заряжать с помощью пауэрбанков гаджеты во время полета.
Кроме того, специалисты предупредили, что портативные зарядные устройства при определенных условиях могут быть опасны и даже взрывоопасны.