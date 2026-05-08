В столице Венесуэлы показывают IV цикл российского военного кино

КАРАКАС, 8 мая. /ТАСС/. Четвертый цикл российского военного кино, посвященный празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Национальной фильмотеке Венесуэлы. Просмотр четырех фильмов, организованный посольством РФ, российским Центром науки и культуры и министерством культуры республики, продлится до 10 мая.
«Сегодня в Национальной фильмотеке, год спустя после подписания в Кремле 7 мая прошлого года российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, мы запустили цикл российского военного кино ко Дню Победы», — сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Он напомнил, что показ российских фильмов о войне проводится в преддверии Дня Победы каждый год.
Зрители посмотрят картины «Первый Оскар» (2022), «Красные ленты» (2024), «Битва за Севастополь» (2015) и «Воздух» (2023). «Первый Оскар», который открывает цикл, посвящен съемкам документального кино, несмотря на риски и угрозы жизни, ужасы войны, зверства фашистов. Чтобы будущие поколения понимали, какой ценой завоевана Победа, подчеркнул Мелик-Багдасаров.
«Великолепный фильм “Первый Оскар”, который рассказывает о Великой Отечественной войне, молодых операторах-документалистах, позволяет венесуэльцам узнать, что пережили россияне во время войны в столь важный момент для истории», — заявил корреспонденту ТАСС заместитель министра культуры Венесуэлы по аудиовизуальным вопросам Микеас Фигероа. Он обратил внимание на значимость российского военного кино для сохранения исторической памяти и общей борьбы Венесуэлы и России с фашизмом и неонацизмом. Фигероа отметил, что «исторические моменты, рассказанные пережившими войну людьми», послужат сохранению памяти о победе советского народа над фашизмом.