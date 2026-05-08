РСТ: россияне стали предпочитать на майские праздники поездки рядом с домом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские туристы в 2026 году стали предпочитать бюджетные направления, куда можно легко добраться, в том числе на личном автомобиле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на экспертов отрасли.
«В связи с тем, что в этом году праздничные выходные непродолжительные, а в работе аэропортов случаются перебои, отмены рейсов, у россиян вырос интерес к ближайшим локациям в своем и соседнем регионе, куда можно добраться наземным транспортом, в частности, на личном автомобиле. Так, у москвичей спрос сместился на бюджетные загородные отели, базы отдыха Калужской, Тульской, Тверской области», — рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».
Что касается южных направлений, в 2026 году Анапа на майские праздники пользовалась большим спросом, чем Сочи — их доли в структуре бронирований в Краснодарском крае составили 46% и 35% соответственно. Эти данные подтверждает и «Мультитур». «Анапа в этом году укрепила позицию лидера, в первую очередь за счет большого выбора отелей “все включено” и выгодных цен. Сочи заметно просел, причин несколько. Одна из основных: высокие цены на размещение, авиа- и железнодорожные билеты», — пояснили в компании.
В пресс-службе туроператора Corona Travel отметили, что туристы стали более чувствительными к цене. Они чаще выбирают оптимальный баланс стоимости и впечатлений, что формирует новую структуру спроса на рынке. По данным компании, лидерами спроса среди зарубежных направлений в этом году стали Вьетнам и Китай. «Эти страны предлагают оптимальное соотношение цены и качества — отели разных категорий, развитую инфраструктуру и конкурентную стоимость перелета», — заметили в пресс-службе.
«Алеан» фиксирует рост интереса к Узбекистану, Грузии и Армении. Спрос на экскурсионные туры и проживание там вырос за год в пределах 25%. «На фоне ситуации на Ближнем Востоке туристы переориентируются на знакомые безвизовые направления с хорошей полетной программой, куда удобно добираться без пересадок», — объяснили в компании.
По данным опрошенных туроператоров, стоимость отдыха в России и за рубежом в период майских праздников 2026 года выросла в среднем на 5−15% по сравнению с прошлым годом.