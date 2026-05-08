РСТ: россияне стали предпочитать на майские праздники поездки рядом с домом

Что касается южных направлений, в 2026 году Анапа на майские праздники пользовалась большим спросом, чем Сочи — их доли в структуре бронирований в Краснодарском крае составили 46% и 35% соответственно. Эти данные подтверждает и «Мультитур». «Анапа в этом году укрепила позицию лидера, в первую очередь за счет большого выбора отелей “все включено” и выгодных цен. Сочи заметно просел, причин несколько. Одна из основных: высокие цены на размещение, авиа- и железнодорожные билеты», — пояснили в компании.