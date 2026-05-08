Концерт памяти военных лет состоялся в столичной филармонии

Вечер посвятили памяти военных лет, духовной стойкости народа и ценности мирной жизни, передает DKNews.kz.
Через музыку и художественные образы зрителям показали героическую историю народа и атмосферу военного времени.
Военные песни в этническом звучании.
Главной особенностью концерта стало живое сопровождение этно-ансамбля «Қорқыт» под руководством деятеля культуры Шолпан Қорғанбек.
Сочетание казахских национальных инструментов с известными песнями военных лет придало композициям новое звучание и особую эмоциональность.
В программе прозвучали:
«Батыр Бауыржан» Шолпан Қорғанбек; «Жас қазақ» Рамазана Елібаева; «Ана туралы баллада» Жаксыгельды Сейилова; «Әлия» Сейдоллы Байтерекова; «Синий платочек»; «Катюша» в казахской версии; «Смуглянка»; «Темная ночь»; «Журавли».
На сцене выступили известные артисты.
Участниками праздничного вечера стали заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов и обладатели престижных премий.
Перед зрителями выступили:
Светлана Айтбаева; Естай Мұқашев; Гүлнұр Оразымбетова; Арайлым Рахымқызы; Айдын Жумабаев; Парасат Отан; Диана Маева; Қымбат Жамбылбек; Мұратбек Хайролда; Ақбота Құснадин; победитель проекта «Қазақстан дауысы» Құралай Мейрамбек.
«В этих словах — вся трепетность и любовь».
Идейным вдохновителем программы стала художественный руководитель отдела эстрадного вокала филармонии Дана Сатаева. По ее словам, концерт построили вокруг идеи живой памяти, которая передается через музыку и песни.
Название программы отсылает к произведению выдающегося казахского композитора Мукана Тулебаева, написанному в годы войны.
«Песня “Кестелі орамал”, ставшая заглавной этого вечера, характеризует то время, когда бойцы, уходя на фронт, на долгие годы оставались без связи с семьей, с близкими.
Они писали письма и отправляли их через почту, не зная, дойдут ли они до близких. Но в каждой строчке была вся та теплота и боль. Если говорить совсем коротко, в этих двух словах «кестелі орамал» передается вся трепетность и любовь. И именно поэтому такие песни должна знать и помнить наша молодежь, ведь в них хранится память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Я убеждена, что эти произведения должны и дальше звучать в сердце каждого гражданина", — отметила Дана Сатаева.
Концерт стал частью праздничных мероприятий.
Праздничный вечер традиционно организует столичная филармония. Организаторы отмечают, что подобные концерты помогают сохранить культурную память и познакомить молодежь с музыкальным наследием военных лет.