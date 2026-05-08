Ветераны и молодежь встретились в Доме дружбы в Астане

Встреча, посвященная вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти
Организаторы: Республиканское общественное объединение «Народные герои Независимого Казахстана».
Место проведения: Астана.
Напоминание о подвиге героев
Уже пятый год подряд в Астане проводится мероприятие, главная цель которого — напомнить молодому поколению о подвиге героев Великой Отечественной войны и укрепить чувство ответственности за будущее страны.
Выставка военных артефактов
Перед началом круглого стола для гостей была организована тематическая выставка предметов военного времени. Посетители смогли увидеть:
солдатские каски;
пули и гильзы;
пулеметные ленты;
другие артефакты военных лет;
портреты героев войны.
Организаторы отметили, что такие экспозиции помогают молодежи лучше понять события прошлого и почувствовать связь поколений.
О важности защиты Родины
Встречу открыл председатель республиканского общественного объединения «Народные герои Независимого Казахстана» Бахытжан Ертаев. Он подчеркнул, что защита страны является ответственностью каждого гражданина:
> «Я никогда не думал, что стану генералом, что мне придется воевать. Но мне выпала честь защищать Родину. Желаю нашему Казахстану мира, благополучия, чтобы все народы жили дружно под общим шаныраком».
Память о войне
Участники встречи подчеркнули, что память о войне не должна оставаться только страницей в учебниках истории. Важно сохранять живую связь между поколениями и рассказывать молодежи о людях, которые ценой собственной жизни приближали Победу.
Значение патриотического воспитания
Во время круглого стола обсуждалась роль патриотического воспитания и значение исторической памяти для общества. Участники отметили, что такие мероприятия помогают:
сохранить память о подвиге фронтовиков;
укрепить уважение к истории страны;
формировать у молодежи чувство единства;
воспитывать ответственность за будущее Казахстана.
Интерес молодежи
Организаторы подчеркнули, что интерес молодежи к таким мероприятиям с каждым годом растет.