Ветераны и молодежь встретились в Доме дружбы в Астане

В столичном Доме дружбы ко Дню защитника Отечества и Дню Победы прошел круглый стол с участием ветеранов, представителей этнокультурных объединений и молодежи.

Источник: DKNews.kz

Встреча, посвященная вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти

Организаторы: Республиканское общественное объединение «Народные герои Независимого Казахстана».
Место проведения: Астана.
Дата: [указать дату]

—-

Напоминание о подвиге героев

Уже пятый год подряд в Астане проводится мероприятие, главная цель которого — напомнить молодому поколению о подвиге героев Великой Отечественной войны и укрепить чувство ответственности за будущее страны.

—-

Выставка военных артефактов

Перед началом круглого стола для гостей была организована тематическая выставка предметов военного времени. Посетители смогли увидеть:

  • солдатские каски;

  • пули и гильзы;

  • пулеметные ленты;

  • другие артефакты военных лет;

  • портреты героев войны.

Организаторы отметили, что такие экспозиции помогают молодежи лучше понять события прошлого и почувствовать связь поколений.

—-

О важности защиты Родины

Встречу открыл председатель республиканского общественного объединения «Народные герои Независимого Казахстана» Бахытжан Ертаев. Он подчеркнул, что защита страны является ответственностью каждого гражданина:

> «Я никогда не думал, что стану генералом, что мне придется воевать. Но мне выпала честь защищать Родину. Желаю нашему Казахстану мира, благополучия, чтобы все народы жили дружно под общим шаныраком».

—-

Память о войне

Участники встречи подчеркнули, что память о войне не должна оставаться только страницей в учебниках истории. Важно сохранять живую связь между поколениями и рассказывать молодежи о людях, которые ценой собственной жизни приближали Победу.

—-

Значение патриотического воспитания

Во время круглого стола обсуждалась роль патриотического воспитания и значение исторической памяти для общества. Участники отметили, что такие мероприятия помогают:

  • сохранить память о подвиге фронтовиков;

  • укрепить уважение к истории страны;

  • формировать у молодежи чувство единства;

  • воспитывать ответственность за будущее Казахстана.

—-

Интерес молодежи

Организаторы подчеркнули, что интерес молодежи к таким мероприятиям с каждым годом растет.