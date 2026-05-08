Захар Прилепин сообщил, что остается в политике

Писатель Захар Прилепин заявил, что несмотря на контракт с Минобороны РФ, он остается действующим политиком.
«Я так или иначе остаюсь действующим политическим деятелем… Я думаю, что влияние мое так или иначе имеет место, потому что у меня работает команда на самых разных направления», — сказал он для РИА Новости.
Прилепин считает, что служба в Донбассе не делает его менее значимым политиком, чем, к примеру, депутаты Госдумы.
По словам собеседника, военное командование разрешает ему вести блог и высказываться на политические темы.
Напомним, что Прилепин является отцом четверых детей, включая двоих сыновей. Младший, Игнат, заключил добровольческий контракт и уехал в зону проведения специальной военной операции.
Ранее Прилепин вступился за «Вредные советы» Григория Остера, заявив, что они не опасны для детей, пусть даже сам Остер ему лично неприятен. Ранее СК призвал проверить книгу на наличие сомнительных педагогических установок.