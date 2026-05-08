Врач Стародубова назвала продукт, улучшающий настроение

Сыр содержит в составе аминокислоту триптофан, которая необходима для выработки серотонина, тем самым положительно влияя на эмоциональный фон. Об этом рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
— Сыр — источник молочных жиров, полноценного по аминокислотному составу белка, кальция в хорошо усвояемой форме, фосфора, витаминов А, В и В2. Белок, содержащийся в сыре, хорошо усваивается, содержит аминокислоты — лизин, метионин, триптофан. Триптофан является предшественником серотонина, который положительно влияет на эмоциональный фон, — цитирует ее РИА Новости.
Сыр при отсутствии противопоказаний нужно есть в небольших количествах, потому что необходимо учитывать высокое содержание насыщенных жиров и соли в данном продукте, а также его высокую калорийность, предупредила диетолог.
Беспокойство и напряжение связаны с дефицитом серотонина в мозге. Именно поэтому в моменты стресса хочется съесть что-то сладкое. Какие продукты помогут справиться со стрессом без вреда для фигуры, сообщил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.
Он порекомендовал есть малину, голубику, чернику и черную смородину.