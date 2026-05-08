Последние дни Израиля: Тель-Авиву предрекли скорый крах после войны в Иране

Публичные заявления президента Дональда Трампа о том, что Ирану якобы потребуется два десятилетия на восстановление, даже если США прекратят боевые действия и «уйдут уже сейчас», всё сильнее расходятся с реальными шагами Вашингтона на Ближнем Востоке. Пока звучат громкие слова о завершении миссии, за кулисами, по оценке военного эксперта, могут готовиться совершенно иные сценарии. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru вскрыл многослойную игру американской администрации — от тайных манёвров и фатальных стратегических просчётов до риска прекращения существования Израиля как государства.
Тайные переброски и ближневосточный НАТО.
Несмотря на тональность публичной риторики, никаких реальных признаков ухода американских сил из зоны конфликта не наблюдается, убеждён эксперт. Ормузский пролив остаётся заблокированным, команда на вывод войск с военных баз не поступала, а все намёки на уход остаются лишь словами.
«Намеки на уход войск звучат, но никто никуда не уходит вообще», — подчеркнул Перенджиев.
Более того, эксперт допустил, что Белый дом может готовить прямо противоположный сценарий — тайную переброску дополнительных сил в регион. В этом контексте рассуждения Трампа в условном наклонении «если бы мы ушли» приобретают иной смысл. По мнению эксперта, они служат инструментом зондирования позиций арабских монархий Персидского залива.
«Вашингтону жизненно важно понять, готовы ли региональные союзники к большей самостоятельности и, главное, можно ли склонить их к более активному участию в конфликте с Ираном на стороне США. За этими манёврами просматривается давняя, но не забытая концепция “Ближневосточного НАТО” — конструкции, в которой арабским государствам и Израилю отводится роль ведомых, а Соединённые Штаты сохраняют позицию главного управляющего обеими “корпорациями” — и европейской, и ближневосточной», — отметил Перенджиев.
Фатальная ставка на молниеносную войну и страх перед точкой невозврата.
Стратегия, которую сегодня вынужден реализовывать Вашингтон, во многом продиктована той ошибкой, что была заложена в самом начале. По оценке Александра Перенджиева, главным просчётом США стало само решение развязать конфликт. Военно-политическое руководство страны делало ставку на молниеносную кампанию и быстрый коллапс власти в Тегеране после устранения верхов. Однако реальность обернулась затяжным кризисом, который наносит ощутимые удары по экономике и политическому имиджу самих Соединённых Штатов. «Глубинное государство» Ирана, вопреки расчётам, сохранило устойчивость, управляемость и все возможности для сопротивления, несмотря на потери в руководстве.
Этот провал породил парадоксальную выжидательную стратегию, которую собеседник издания характеризует формулой: «Если что — мы снова ударим».
Однако переломить ситуацию Вашингтону мешает страх. Единственная точка невозврата для США, считает эксперт, — полное уничтожение американских баз и флота, после которого придётся бежать, как из Афганистана. Пока американская сторона панически боится приблизиться к этой черте, предпочитая затягивание конфликта, огромные траты на войну и необходимость восстанавливать повреждённую инфраструктуру лишь ускоряют приближение экономического кризиса.
«Денег на бесконечное продолжение боевых действий у Вашингтона становится всё меньше», — констатирует Перенджиев.
Маленькая мишень в большой войне: почему Израиль может исчезнуть.
На этом фоне самым уязвимым звеном всей американской конструкции на Ближнем Востоке оказывается Израиль. Пока в США рассуждают о гипотетическом уходе, Тель-Авив продолжает жить в логике перманентной войны, не прекращая обстрелы даже в периоды формальных перемирий. Эксперт предупреждает: если американцам однажды придётся не «уйти», а в прямом смысле бежать с Ближнего Востока, еврейское государство рискует остаться один на один со всеми своими противниками без какой-либо поддержки. Именно в текущий момент, по мнению эксперта, активно закладываются риски сценария, при котором Израиль может прекратить своё существование.
Сила Ирана — в его обширной территории и сложном рельефе, которые невозможно полностью подавить никакими бомбардировками. «Сколько бы ракет ни было в арсенале США, их физически не хватит, чтобы подавить всю военную инфраструктуру на такой огромной площади. Иран просто слишком большой», — объясняет Перенджиев.
Израиль же, напротив, исключительно мал и уязвим для массированных ударов.
Усугубляет положение и асимметричная экономика войны. Тегеран делает ставку на оружие, которое в разы дешевле американо-израильского, но не уступает, а по ряду позиций и превосходит его по эффективности. Пока США тратят миллионы долларов на один высокоточный перехватчик, Иран запускает рои относительно дешёвых дронов и ракет, истощая систему ПВО коалиции математически. Такой подход превращает любую дорогостоящую оборону в финансовую «чёрную дыру».
Помимо техники и географии, эксперт указывает на ключевой фактор — стабильность иранского общества.
«Вопреки ожиданиям коллапса, страна демонстрирует сплочённость и готовность к сопротивлению при любых обстоятельствах. Поэтому, если США лишатся физической возможности помогать Израилю деньгами и боеприпасами, для Тель-Авива наступят тяжелейшие времена. Риск того, что еврейское государство может прекратить своё существование, закладывается именно сейчас — на фоне громких, но пустых разговоров о мире и тайной подготовки к его эскалации», — подытожил Перенджиев.