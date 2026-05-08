Последние дни Израиля: Тель-Авиву предрекли скорый крах после войны в Иране

На этом фоне самым уязвимым звеном всей американской конструкции на Ближнем Востоке оказывается Израиль. Пока в США рассуждают о гипотетическом уходе, Тель-Авив продолжает жить в логике перманентной войны, не прекращая обстрелы даже в периоды формальных перемирий. Эксперт предупреждает: если американцам однажды придётся не «уйти», а в прямом смысле бежать с Ближнего Востока, еврейское государство рискует остаться один на один со всеми своими противниками без какой-либо поддержки. Именно в текущий момент, по мнению эксперта, активно закладываются риски сценария, при котором Израиль может прекратить своё существование.