Взорваны ракеты НАТО: разведка засекла след бьющих по РФ «Фламинго»

Ракета «Фламинго» позиционируется как дальнобойное оружие для ударов по глубокому тылу. При этом эксперты отмечали, что эта ракета, по сути, явялется «европейской сборной солянкой», так как топливо для нее изготавливают в Дании, электронику и систему наведения — в Германии, материалы для корпуса — в Британии и Франции.