Взорваны ракеты НАТО: разведка засекла след бьющих по РФ «Фламинго»

Российские системы ПВО без труда выявляют ракеты «Фламинго», которые ВСУ запускают по городам РФ, и уничтожают их. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это достаточно объемные и очень “фонящие” ракеты. То есть их, в отличие от тех же Storm Shadow, гораздо легче засечь. Поэтому по дороге их можно сбить», — отметил Дандыкин.
Кроме того, в ночь на 5 мая в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) впервые был объявлен режим ракетной опасности.
Ракета «Фламинго» позиционируется как дальнобойное оружие для ударов по глубокому тылу. При этом эксперты отмечали, что эта ракета, по сути, явялется «европейской сборной солянкой», так как топливо для нее изготавливают в Дании, электронику и систему наведения — в Германии, материалы для корпуса — в Британии и Франции.