В Октябрьском районе Красноярска используют ИИ для борьбы со свалками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе внедрили систему на основе искусственного интеллекта, которая помогает выявлять нарушения на площадках для сбора твердых коммунальных отходов и снижать количество несанкционированных свалок.
Новая система включает сеть видеокамер с функцией распознавания действий, датчики движения и голосовое оповещение. При появлении людей у контейнерных площадок устройство напоминает о правилах утилизации отходов. Кроме того, алгоритмы ИИ фиксируют случаи нарушения — например, выброс мусора вне контейнеров или попытки оставить строительные отходы в неположенном месте.
На сегодняшний день «умными камерами» оборудовано 17 проблемных площадок ТКО, на которые ранее чаще всего поступали жалобы от жителей.
По данным разработчиков, система анализирует видеопоток в режиме реального времени: определяет тип отходов, фиксирует факт выгрузки мусора и даже транспорт, с которого он был доставлен. При выявлении нарушения информация автоматически передается в облачную систему, доступную специалистам административной комиссии района.
Как отмечают в администрации, это позволяет принимать меры без выезда инспекторов на место — все данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.
«За первые месяцы работы “умных камер” расходы на ликвидацию стихийных свалок в Октябрьском районе сократились в четыре раза, а их объём уменьшился на 50%», — говорит и.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина.
Сумма штрафов, начисленных по данным системы, превысила 460 тысяч рублей. Эти средства поступают в бюджет города. В дальнейшем планируется установить еще 15 подобных камер.