Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Состояние певицы Бонни Тайлер ухудшилось после операции.

Источник: Аргументы и факты

Британская исполнительница Бонни Тайлер в настоящее время пребывает в состоянии искусственной комы вследствие ухудшения состояния после проведенной в Португалии операции, сообщает газета Jornal de Noticias со ссылкой на информированные источники.

Ранее в аккаунте певицы в соцсети было опубликовано сообщение о том, что она была срочно госпитализирована в связи с диагностированной перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Хирургическое вмешательство позволило устранить перфорацию, однако инфекционно-воспалительный процесс продолжал развиваться. Несмотря на то, что после операции состояние певицы считалось стабильным, вскоре оно резко ухудшилось.

На данный момент артистка находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц города Фару, где ее сопровождает супруг Роберт Салливан.

Ранее сообщалось, что джазовый пианист и композитор Игорь Бриль перенес операцию.