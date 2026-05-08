Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Британская исполнительница Бонни Тайлер в настоящее время пребывает в состоянии искусственной комы вследствие ухудшения состояния после проведенной в Португалии операции, сообщает газета Jornal de Noticias со ссылкой на информированные источники.
Ранее в аккаунте певицы в соцсети было опубликовано сообщение о том, что она была срочно госпитализирована в связи с диагностированной перфорацией желудочно-кишечного тракта.
Хирургическое вмешательство позволило устранить перфорацию, однако инфекционно-воспалительный процесс продолжал развиваться. Несмотря на то, что после операции состояние певицы считалось стабильным, вскоре оно резко ухудшилось.
На данный момент артистка находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц города Фару, где ее сопровождает супруг Роберт Салливан.
