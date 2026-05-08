Детскую железную дорогу в Хабаровске освободят от налогов

В Законодательной Думе Хабаровского края в первом чтении обсудили законопроект, который закрепляет понижение налоговых ставок до нуля процентов для Дальневосточной детской железной дороги в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», льгота, по задумке парламентариев, будет действовать до 2028 года.