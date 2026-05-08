Детскую железную дорогу в Хабаровске освободят от налогов

В Законодательной Думе Хабаровского края в первом чтении обсудили законопроект, который закрепляет понижение налоговых ставок до нуля процентов для Дальневосточной детской железной дороги в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», льгота, по задумке парламентариев, будет действовать до 2028 года.
По информации пресс-службы Закдумы региона, Дальневосточная детская железная дорога в Хабаровске — это полноценный учебный центр, где сегодня занимаются 460 школьников разных возрастов. Она представляет собой настоящее железнодорожное предприятие в миниатюре, со своими станциями, вокзалами, поездами, а также всеми необходимыми устройствами.
— Дальневосточная детская железная дорога — это ещё и база для профориентации юных хабаровчан. Здесь дети и подростки на практике осваивают навыки машинистов, диспетчеров и связистов, получая первый серьезный опыт в инженерно-технических специальностях, — рассказали в региональном парламенте.
Отмечается, что у налоговой льготы, которую собираются принять, есть чёткое целевое назначение. Так, все сэкономленные средства организация, которой принадлежит Дальневосточная железная дорога, должна потратить на её содержание и обновление там материально-технической базы.
Данная мера должна стать важным шагом в поддержке системы дополнительного образования и подготовке будущих кадров для железнодорожной отрасли региона. Депутаты единогласно поддержали поправку в региональный закон о налоговых льготах. По их мнению, послабление сделает обучение детей более интересным и комфортным.