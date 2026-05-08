Вирусолог Зуев оценил вероятность появления хантавируса в России

Западные СМИ сообщили о новом случае заражения хантавирусом. В Нидерландах госпитализирована стюардесса с подозрением на это заболевание. Девушка работала на рейсе в Йоханнесбург и контактировала с пожилой женщиной, также из Нидерландов, которая скончалась от вируса в больнице в ЮАР.
В беседе с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев подчеркнул, что России этот вирус не грозит.
«Во-первых, это очень от нас далеко. Это единичные случаи. Во-вторых, хантавирус не передаётся от человека к человеку, он передаётся от мышей. У нас в стране достаточно сейчас высокий санитарный уровень, поэтому такой проблемы не должно возникнуть», — объяснил эксперт.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как распространяется геморрагическая лихорадка, возбудителем которой является один из хантавирусов.