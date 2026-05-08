Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог Зуев оценил вероятность появления хантавируса в России

О новом случае хантавируса сообщают западные СМИ. Предположительный факт заражения выявлен в Нидерландах. Вирусолог Виктор Зуев рассказал, какова вероятность появления этого заболевания в нашей стране.

Источник: Аргументы и факты

Западные СМИ сообщили о новом случае заражения хантавирусом. В Нидерландах госпитализирована стюардесса с подозрением на это заболевание. Девушка работала на рейсе в Йоханнесбург и контактировала с пожилой женщиной, также из Нидерландов, которая скончалась от вируса в больнице в ЮАР.

В беседе с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев подчеркнул, что России этот вирус не грозит.

«Во-первых, это очень от нас далеко. Это единичные случаи. Во-вторых, хантавирус не передаётся от человека к человеку, он передаётся от мышей. У нас в стране достаточно сейчас высокий санитарный уровень, поэтому такой проблемы не должно возникнуть», — объяснил эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как распространяется геморрагическая лихорадка, возбудителем которой является один из хантавирусов.