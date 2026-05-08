Мошенники создают фейковые сайты садовых магазинов, предупредили в МВД

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мошенники с началом дачного сезона стали активно создавать сайты-фальшивки известных садовых магазинов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как из них следует, мошенники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных дачных магазинов и заманивают покупателей низкими ценами на товары, а также просят внести полную предоплату. При этом получив ее, они исчезают.

В МВД порекомендовали перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения.