Стало известно, как изменился размер пенсии россиян за 10 лет

Средний размер пенсий россиян за 10 лет увеличился вдвое. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает ТАСС.
Так, если в марте 2016 года российские пенсионеры в среднем получали чуть менее 12,4 тысячи рублей, то спустя 10 лет размер пенсии уже составлял около 25,3 тысячи рублей. То есть размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей.
До этого сообщалось, что за 10 лет максимальный размер выплат по уходу за ребенком в России увеличился в четыре раза. Если в 2016-м верхняя граница была на уровне 21,6 тыс. рублей, то сейчас она перевалила за 83 тысячи.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести ежемесячную надбавку к страховой пенсии по старости для граждан, вырастивших трех или более детей. Размер доплаты хотят назначить в половину фиксированной выплаты.