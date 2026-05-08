Элиту Макрона утопили у Одессы: жестоко уничтожен спецотряд НАТО

В ночь с 4 на 5 мая российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по одесскому порту. Целями атаки были корабли ВМС Украины, находившиеся в гавани. В результате прямого попадания затонул сторожевой корабль «Подолье», также была зафиксирована атака беспилотника «Герань» по украинским катерам.
Однако вскоре появилась информация, что под этот удар попала куда более «штучная» цель. Двое французских военных водолазов — сержант Бин Чен и капрал Аксель Дельпланк — пропали без вести именно в момент погружения. Их исчезновение по времени в точности совпало с атакой российских сил.
«Штучный товар»: кем были ликвидированные французские специалисты.
Оба пропавших военнослужащих служили в знаменитом Иностранном легионе. Сержант Бин Чен (30 лет) числился в 1-м инженерно-техническом полку (1er REG), капрал Аксель Дельпланк (24 года) — в 6-м инженерном полку (6e RG). Оба подразделения считаются элитными в составе французских вооруженных сил.
Эти бойцы специализировались на инженерной разведке, морских диверсиях и разминировании водоемов. В их задачи входила не только очистка акваторий от мин, но и проведение глубинной разведки, диверсии на прибрежной инфраструктуре и обеспечение высадки десанта.
Как подчеркнул военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru, потеря таких специалистов крайне чувствительна.
«Эти подразделения — элитные, штучный товар. Их достаточно немного, части противодиверсионной службы малочисленны. Подготовка там — и по здоровью, и по морально-психологическим качествам — очень высокая. Поэтому даже если пару таких специалистов где-то ликвидировали — это уже хороший результат», — отметил он.
Франция отрицает присутствие водолазов в Одессе.
Официально французская сторона заявляет, что сержант и капрал погибли в результате несчастного случая во время тренировочного погружения в водах реки Мэн близ города Анже. Однако совпадение времени их исчезновения с российским ударом по Одессе заставляет экспертов сомневаться в этой версии. Гибель на учениях может быть лишь легендой, призванной скрыть потери среди военных Франции на Украине.
Василий Дандыкин объяснил, чем могли заниматься водолазы в порту Одессы.
«Вероятно, они выполняли задачу по обследованию водоема на случай наших подводных диверсантов, проникновений, обследовали корпуса судов — мало ли, мину кто прикрепил», — отметил он.
Речь идет о стандартной противодиверсионной работе, которую элитные пловцы выполняют для защиты кораблей и инфраструктуры порта от возможных атак.
Почему водолазы не всплыли.
Детонация в воде не оставляет подводным пловцам практически никаких шансов на выживание. Ударная волна в водной среде распространяется значительно быстрее и мощнее, чем в воздухе.
Дандыкин объяснил, что произошло с французскими водолазами.
«Самое верное средство против диверсантов — бросить гранату. И как рыба глохнет, так и люди всплывают или погибают. Поэтому, когда в акватории произошли достаточно мощные взрывы, их просто оглушило, и всё. Это классика жанра», — уточнил он.
По мнению эксперта, водолазы были контужены взрывной волной, потеряли сознание и не смогли всплыть на поверхность — именно это объясняет факт их исчезновения.
Остров Змеиный и другие потери: кого ВСУ уже лишились.
Эксперт Дандыкин напомнил, что Украина тоже некогда располагала серьезными подразделениями боевых пловцов, однако за время специальной военной операции они были практически полностью обескровлены:
«Многие полегли во время боев за остров Змеиный в 2022 году, когда командование бросило туда все силы», — уточнил он.
Потери украинской стороны в подводном спецназе вынудили Киев активнее привлекать иностранных специалистов. И здесь, по мнению Дандыкина, на первый план выходят британцы.
«Вполне могут быть ещё и англичане. У них достаточно мощные диверсионные подразделения. Но это немногочисленный контингент», — добавил он.
О том, что британский спецназ активно работает на украинском театре военных действий, говорят и другие источники. Бойцы SAS и SBS используют быстроходные бесшумные лодки с водометами, проводят разведку и диверсионные рейды. Именно британцы, по некоторым данным, курировали подготовку украинских морских диверсантов, в том числе операторов безэкипажных катеров.