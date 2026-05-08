«Голос истории и душа народа»: более 800 кадет и гимназисток спели «Смуглянку» в Красноярске

В Красноярском кадетском корпусе прошли акции «Бессмертный полк» и «Песня тоже воевала». Об этом сообщили в министерстве образования Красноярского края.
Более 800 воспитанников корпуса и Мариинской гимназии хором исполнили песню «Смуглянка». После этого ребята прошли по плацу с фотографиями героев своих семей. К шествию также присоединились учителя и офицеры-воспитатели.
В министерстве отметили, что проведение «Бессмертного полка» на территории кадетского корпуса уже стало традицией. На протяжении шести лет учащиеся перед Днем Победы проходят по плацу с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
«Акция “Бессмертный полк” — это не просто шествие, это связующая нить между поколениями, возможность сказать “Мы помним! Мы гордимся!”. А песни военных лет — это голос истории и душа народа, которая помогала выстоять в самые тяжелые времена. Пусть сегодняшний день станет символом единства, благодарности и вечной памяти», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
Напомним, что «Песня тоже воевала» является международным социальным проектом. В нем участвуют 11 субъектов России, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», а также Пекин. Председателем ассоциации является губернатор Красноярского края Михаил Котюков.