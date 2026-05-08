Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали о причинах тяги к томатному соку в самолете

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, почему многим пассажирам на борту самолета хочется пить томатный сок, а все другие напитки кажутся.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, почему многим пассажирам на борту самолета хочется пить томатный сок, а все другие напитки кажутся безвкусными. Все дело в том, что на большой высоте из-за недостатка кислорода снижается чувствительность вкусовых рецепторов. Но вот томатный сок особенный, его вкус удивительно богат оттенками: здесь присутствует легкая сладость, приятная кислинка, а также насыщенный умами — тот самый загадочный «пятый вкус», создающий чувство полноты вкуса и удовлетворения. Именно благодаря глутаматам, естественным образом присутствующим в помидорах, сок преодолевает барьер ослабленного восприятия вкусов. Во время полета все свойства напитка проявляются особенно ярко, превращая его в настоящий эликсир. Кроме того, умеренное потребление томатного сока способствует поддержанию оптимального баланса жидкости и солей в организме пассажира во время длительного авиаперелета.