Красноярцам рассказали о причинах тяги к томатному соку в самолете

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали, почему многим пассажирам на борту самолета хочется пить томатный сок, а все другие напитки кажутся безвкусными. Все дело в том, что на большой высоте из-за недостатка кислорода снижается чувствительность вкусовых рецепторов. Но вот томатный сок особенный, его вкус удивительно богат оттенками: здесь присутствует легкая сладость, приятная кислинка, а также насыщенный умами — тот самый загадочный «пятый вкус», создающий чувство полноты вкуса и удовлетворения. Именно благодаря глутаматам, естественным образом присутствующим в помидорах, сок преодолевает барьер ослабленного восприятия вкусов. Во время полета все свойства напитка проявляются особенно ярко, превращая его в настоящий эликсир. Кроме того, умеренное потребление томатного сока способствует поддержанию оптимального баланса жидкости и солей в организме пассажира во время длительного авиаперелета.