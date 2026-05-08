Эксперты CNet назвали способ продлить жизнь iPhone

Эксперты издания CNet дали три рекомендации, следуя которым можно увеличить продолжительность работы iPhone без подзарядки.
Специалисты указали на то, что в iPhone изначально активированы некоторые настройки, которые могут ускорить разрядку аккумулятора. Они настоятельно рекомендовали отключить виджеты на экране блокировки, поскольку эти элементы интерфейса постоянно функционируют в фоновом режиме, что приводит к дополнительному потреблению энергии.
Кроме того, специалисты посоветовали снизить скорость анимации операционной системы iOS. Они пояснили, что, хотя визуальные эффекты придают устройству большую привлекательность, они также могут отрицательно влиять на продолжительность работы батареи. Для этого необходимо в меню «Специальные возможности» активировать опцию «Уменьшить движение».
В качестве третьего способа продления времени работы iPhone без подзарядки эксперты предложили отключить функцию тактильной обратной связи клавиатуры. Они отметили, что даже сама компания Apple признает, что данная функция может способствовать более быстрому разряду аккумулятора.
