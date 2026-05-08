Посол Дарчиев: отношение США ко Дню Победы при Трампе кардинально изменилось

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа кардинальным образом поменяла отношение американских властей к празднованию Дня Победы. Об этом в четверг заявил посол России в США Александр Дарчиев во время общения с российскими журналистами на торжественном приеме в посольстве РФ в Вашингтоне по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«У представителей администрации отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом, я это отметил. В последние два года провели “Бессмертный полк” в центре американской столицы», — указал он.
«Сегодня [на прием] пришли представители администрации. В телефонном разговоре президенты [России и США] отметили значение российско-американского братства по оружию», — добавил посол. Как добавил он, среди гостей на приеме были представили Белого дома и Госдепартамента.
На приеме в посольстве России присутствовали представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, российские соотечественники, американские эксперты и общественники, должностные лица администрации США, советские и американские ветераны. Перед гостями выступили музыканты, исполнившие песни военных лет, а также ученики школы при российском диппредставительстве. Кроме того, в посольстве была организована фотовыставка, посвященная Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.