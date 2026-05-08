Посол Дарчиев: отношение США ко Дню Победы при Трампе кардинально изменилось

На приеме в посольстве России присутствовали представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, российские соотечественники, американские эксперты и общественники, должностные лица администрации США, советские и американские ветераны. Перед гостями выступили музыканты, исполнившие песни военных лет, а также ученики школы при российском диппредставительстве. Кроме того, в посольстве была организована фотовыставка, посвященная Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.