В преддверии священной для России даты градус напряжения достиг предела. На фоне сообщений о готовящихся провокациях Киева в День Победы, Москва перешла к языку ультиматумов. Министерство обороны РФ сделало беспрецедентное заявление: любая попытка омрачить празднование террористическими атаками будет караться массированным ударом непосредственно по центру столицы Украины.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал цели, которые подвергнутся удару в случае провокаций со стороны ВСУ, и заявил, что достанется не только Киеву.
Неуправляемая свора: Киев может не справиться с собственными радикалами.
Ключевой проблемой, способной запустить механизм уничтожения, генерал Попов назвал хаос в управленческой вертикали Украины. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и даже руководство ГУР давно утратили монополию на насилие.
Существуют ячейки «оголтелых националистов», которые живут в собственной парадигме и не подчиняются приказам из центра. Именно эти силы могут пойти на роковую самодеятельность, надеясь втянуть официальный Киев в эскалацию без права на отступление.
«Я надеюсь, здравый смысл в администрации Зеленского возьмет верх. Более того, очень настороженно ведут себя и Германия, и Польша, и Франция, и даже наши закоренелые “друзья” в кавычках — Великобритания. Все равно они где-то подспудно понимают: этого делать нельзя, в святой праздник атаки — это табу», — заявил Попов.
Генерал выразил сдержанный оптимизм: если голос разума пробьется сквозь радикальную пропаганду, количество провокационных пусков снизится до единичных, кустарных случаев, которые не вызовут апокалиптического ответа. «То, что нас услышали, будет характеризоваться тем, что количество запусков пойдет даже не на сотни, а на единицы», — добавил он.
Что попадет под удар в Киеве за срыв Парада Победы.
Если диверсия всё же состоится, время на раздумья у ответственных лиц в Киеве закончится мгновенно. Генерал Попов описал, каким может быть удар, который по своей жестокости не оставит Киеву шансов на восстановление военного управления.
Под прицел попадет всё, что является символом и инструментом власти.
«Цели однозначные. Скорее всего, это будет Администрация президента Украины. Это будет ГУР. Это будут службы безопасности и полиция, в том числе Национальная гвардия, командные пункты и штабы, и обязательно — Генеральный штаб. Всё, что носит погоны, все военизированные структуры специального назначения — они будут накрыты одновременно. Думаю, Киеву достанется так, что он будет гореть потом ясным пламенем сутки. Предел уже наступил», — резюмировал эксперт.
Пламя, по его словам, охватит не только Банковую. География российского «меча правосудия» окажется стремительной и неотвратимой для всего юго-востока и запада страны.
«Кинжалы» на взводе.
Генерал Попов дал понять, что армия РФ готова к запуску в любой момент. Особый акцент сделан на гиперзвуковом вооружении, против которого у киевского режима нет и не предвидится противоядия.
«У нас всё подготовлено и всё отработано. Цели уже введены в карты полётных заданий и на “Кинжалах”, и на “Цирконах”, и на ракетах оперативно-тактического назначения “Искандер”, и многих-многих других, — заявил Попов. — Я думаю, что даже введены уже карты контрольных докладов и планов нанесения удара по координатам на “Орешниках”».
Это будет не точечная акция устрашения, а волна, накрывающая все ключевые логистические и промышленные узлы, питающие украинский фронт. Задрожат не только столичные кабинеты, но и крупные города-хабы, которые привыкли чувствовать себя глубоким тылом.
«Удар будет такой, что они почувствуют это. И Харьков обязательно будет там. И Львов попадёт под раздачу, Одесса, Николаев, Миргород, Запорожье, Днепропетровск. Вот всё, что имеет связь с энергетикой, со связью управления, командными пунктами и промышленными предприятиями, получит своё», — перечислил военный летчик.
«Гробы в Европу»: эхо, которое услышат западные кураторы.
Отдельной строкой в картине будущего возмездия идет судьба иностранных наемников. В Москве прекрасно осознают, что значительную часть ударных «дроноводов» и диверсантов киевского режима составляют европейские «солдаты удачи».
В Госдуме ранее звучали призывы создать санитарный кордон из цинковых гробов, возвращающихся в Польшу, Францию и Германию.
Депутат Андрей Колесник в беседе с aif.ru подчеркнул необходимость выжигания логистики наемников.
«Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны», — подытожил он.