В Красноярске хотят вернуть исторический облик Троицкой церкви

Как рассказали в региональной службе по ООКН, в рамках разработки проектной документации подрядчик уже провел комплексные историко-архивные исследования. Собраны и уточнены сведения о том, каким был изначальный облик храма. Доподлинно установлено, что многие элементы украшений претерпели изменения. А потому решено их восстановить.