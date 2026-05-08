Полная афиша мероприятий: куда сходить в Хабаровске на День Победы-2026

Хабаровск готовится отметить 81-ю годовщину Победы — с широтой, размахом и искренностью. Городские учреждения культуры сверстали программу, в которой нашлось место и парадным маршам, и камерным концертам, и детским мастер-классам, и танцам под открытым небом. Праздник растянется на несколько дней, так что у каждого будет шанс найти свое событие. Собрали главное, что нельзя пропустить, в материале hab.aif.ru.
8 мая: книги, стихи, куклы.
Праздничная программа стартует уже сегодня. В 12:00 Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых даст концертную программу «Моя весна! Моя Победа!». В 14:00 Хабаровский краевой театр кукол покажет спектакль «Станция Тевли» (12+), который в начале 2025 года вошел в «Золотой фонд театральных постановок России». Эта история уже признана одной из лучших в стране, и увидеть ее на сцене в канун Дня Победы — особенная удача.
9 мая: парад, «Бессмертный полк», эстрада и музеи.
Главный день начнется с парада Победы на площади Ленина и «Бессмертного полка», а после официальной части город растечется по площадкам. В 13:00 на летней эстраде «Ракушка» зазвучат «Голоса Победы» (6+) — артисты Хабаровска исполнят военные песни и лирику, здесь же пройдет акция «Георгиевская ленточка».
Рядом, с 13:00 до 17:00, Краевая детская библиотека имени Наволочкина развернет акцию «Майский вальс» (0+) для детей. Ребятам предложат не только редкие книжные издания, но и мастер-классы «Письмо с фронта» и «Голубь памяти», плюс игровые программы. Так что если идете с детьми — это точка обязательного посещения.
Краевой музей имени Гродекова в этот день объявит День открытых дверей (0+). Все постоянные экспозиции и временные выставки главного здания будут бесплатными для посетителей. В программе — выставка «Они сражались за Родину» (6+), посвященная подвигу бойцов 205-й стрелковой дивизии и работе поисковиков под Сталинградом. А в 13:00, в рамках проекта «Хабаровское долголетие», пройдет тематическая экскурсия «Дальневосточный финал Второй мировой войны».
В 15:00 на площади 60-летия Октября у Краевого Дворца Дружбы «Русь» развернется театрализованный концерт «Дети войны» (0+). Юные артисты через музыку, хореографию и сценические образы расскажут о тех, кто встретил войну ребенком. На сцену выйдут военный оркестр войсковой части и ансамбль песни и пляски Восточного округа войск национальной гвардии «Амур». Гостей ждут «Вальс Победы» (0+), интерактивные площадки, а в фойе — фотовыставка и выставка детского рисунка.
В 16:00 Дальневосточный художественный музей приглашает на авторскую экскурсию по выставке «Баллада о солдате» (6+). Проведет ее художник Российской Армии Дмитрий Душкин. За каждой из почти полусотни работ стоит личная история: дед художника воевал, отец был кадровым военным, а сын погиб в зоне СВО и посмертно награжден орденом Мужества. Душкин расскажет и о новой серии, посвященной Хатыни, которая увидит свет в следующем году.
Ближе к вечеру в сквере «Бронекатер № 302» стартует традиционная акция «Танго военных лет». С 17:00 до 22:00 там будут звучать военные мелодии: творческие коллективы города зададут ритм, и все желающие смогут станцевать вальс или танго. Организаторы расскажут историю самого бронекатера, военно-исторический клуб «Краснофлотец» даст концерт, а в финале здесь заработает кинотеатр под открытым небом, где зрителям покажут военную кинохронику и советскую классику.
Завершающим аккордом всего праздничного дня станет артиллерийский салют — ровно в 22:00 на набережной стадиона имени Ленина прогремят тридцать залпов. Орудия по традиции установлены так, чтобы зрелищные веерные разрывы уходили в сторону Амура. Это сделано для безопасности зрителей и создает неповторимый эффект: огни отражаются в темной речной воде, и кажется, что небо полыхает одновременно и сверху, и снизу. Продлится салют пятнадцать минут — до 22:15.
После Дня Победы: концерты, стихи, книги.
10 мая в 13:00 летняя эстрада «Ракушка» примет благотворительный концерт «Герои нашего времени» (6+) в поддержку участников СВО и их семей. На сцену выйдут оркестр штаба Восточного военного округа, ветеран специальной военной операции Александр Теселько, детские и взрослые краевые коллективы. Рядом развернутся книжные выставки, мастер-классы от библиотек, интерактивные площадки от благотворительных фондов и ярмарка мастеров.
11 мая в 16:00 на площадке у Центральной лестницы набережной Невельского пройдет поэтический вечер «В каждой строке — их подвиг» (12+). Артисты исполнят песни военных лет и прочитают прозу. А с 10 по 14 мая в ДВГНБ будет работать масштабная книжная выставка «Великая Победа» (12+): три сотни изданий о героизме русских солдат и подвигах, совершенных во имя Родины.