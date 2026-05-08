Российские саперы провели митинг в честь Дня Победы в Курской области

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Саперы группировки «Север» провели митинг у мемориала «Героям-саперам» в Курской области в честь Дня Победы, сообщили в Минобороны РФ.
«В честь 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны военнослужащие 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск “Север” провели торжественный митинг у мемориала “Героям-саперам” в Курской области. Военные инженеры, обеспечивающие безопасность Курской области, являются правопреемниками своих предшественников, которые освободили регион в 1943 году», — сказано в сообщении.
В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения военнослужащих, проявивших выдающиеся заслуги в ходе операций по разминированию территории Курской области.